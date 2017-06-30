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ВИДЕО купания крокодила в Черном море в Анапе стало поводом для прокурорской проверки

Опубликовано 30.06.17 17:32 ВИДЕО купания крокодила в Черном море в Анапе стало поводом для прокурорской проверки

Мужчина выгулял крокодила на поводке на пляже Анапы и брал за это деньги с отдыхающих.

Жители кубанского города-курорта сняли на видео необычного посетителя пляжа. Видео размещено на официальной странице Минеральных вод в Instagram.

"Ещё одно новое развлечение на морском побережье, теперь уже Анапа на связи. Из серии: жил был маленький крокодильчик, у одного дяденьки, который любил фотографировать и дяденька не знал, что крокодилы растут, думал ну это только в фильмах - так оказывается ужшкммт он вырос/вымахал и тут пошли мысли, что же с ним делать то? Хм.. , а если сделать поводок и по воде водить и не жарко ему и весело ребятишкам еще и деньги платят - черт побери , Карл ты гений", - говорится в описании ролика.

 

 

📝 Ещё одно новое развлечение на морском побережье, теперь уже Анапа на связи. Из серии: жил был маленький крокодильчик, у одного дяденьки, который любил фотографировать и дяденька не знал, что крокодилы растут, думал ну это только в фильмах - так оказывается он вырос/вымохал и тут пошли мысли, что же с ним делать то? Хм.. , а если сделать поводок и по воде водить и не жарко ему и весело ребятишкам еще и деньги платят - черт побери , Карл ты гений. Спокойной ночи, КМВ и черноморское побережье. Когда нибудь настанет день, когда проголодавшейся крокодил, ну это уже совсем другая история. #кмв #kmvofficial #анапа #крокодил Спрос рождает предложения. Если бы никто не обращал внимание и не платил деньги вот за это, не было бы у нас ни розовых собак, ни крокодилов на поводке. Кто же виноват?

Публикация от Кавказские Минеральные Воды (@kmv.official)

После этого прокуратура Краснодарского края начала проверку появившейся в Сети видеозаписи, на которой мужчина выгуливает на поводке крокодила на одном из пляжей Анапы, пишет "РГ".

Это не первый случай жестокого обращения с животными в регионе. Так, в начале июня Азово-Черноморская межрайонная природоохранная уже изъяла у уличных фотографов в Анапе двух попугаев и львенка.
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