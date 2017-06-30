Какой сегодня праздник: 30 июня 2017 года отмечается церковный праздник Мануйло и Савелий

Сегодня, 30 июня, также в России отмечается День экономиста.

Какой праздник сегодня, 30 июня 2017: День экономиста

Дважды в год в России празднуется День экономиста. Дата 30 июня носит неофициальный характер, а второй день, когда чествую представителей этой профессии, приходится на 8 сентября. Праздник учрежден Указом Президента Российской Федерации от 19.08.2011 № 1101 "О Дне финансиста", документ подписан Дмитрием Медведевым.

В России День экономиста отмечают сотрудники всех финансовых отделов организаций, банков, чиновниками соответствующего Министерства. Своим этот праздник считают преподаватели, студенты, аспиранты, а также исследователи и выпускники учебных заведений экономического профиля.

Какой ужшкммт церковный праздник сегодня, 30.06.2017: Мануйло и Савелий

В народе 30 июня 2017 года отмечают праздник Мануйло и Савелий. В этот день Церковь вспоминает трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила.

В этот день во многих регионах страны люди устраивали ярмарки и гуляния. Было принято разводить костры на берегах рек и озер, а также готовить различные блюда из яиц.

Считалось, что духота на рассвете сулит ненастье. Багровый цвет на закате также говорил об ухудшении погоды и усилении ветра.

Радуга вечером - к хорошей погоде на следующие дни, а красный месяц в ночном небе - к дождю.

Гроза на Мануйло и Савелия предвещает богатый урожай, а обилие осадков - к снежной зиме.