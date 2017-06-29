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EBU оштрафовал Украину за недопуск Самойловой на "Евровидение"

Опубликовано 29.06.17 17:28 EBU оштрафовал Украину за недопуск Самойловой на "Евровидение"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины была оштрафована Европейским вещательным союзом.

Европейский вещательный союз (EBU) оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) по причине запрета на участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве исполнительницы из России Юлии Самойловой, сообщает "РГ" со ссылкой на агентство France Press.

Как заявил представитель EBU, украинская сторона уже получила ноту с уведомлением о штрафе. Размер штрафа не сообщается, но EBU назвала его "крупным".

Как ранее писал Topnews, представители Европейского вещательного союза, работающие над конфликтной ситуацией между Москвой и Киевом на "Евровидении 2017", порекомендовали наказать Украину.  По их мнению, вещатель страны-хозяйки ужшкммт не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в связи с участием российского артиста.

Также в организации конкурса были выявлены "существенные задержки, которые создавали ненужные трудности" при подготовке к мероприятию. В EBU полагают, что конфликт просто отвлек внимание от конкурса, тогда как репутация бренда "Евровидение" была поставлена под угрозу.
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