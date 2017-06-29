Национальная общественная телерадиокомпания Украины была оштрафована Европейским вещательным союзом.

Европейский вещательный союз (EBU) оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) по причине запрета на участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве исполнительницы из России Юлии Самойловой, сообщает "РГ" со ссылкой на агентство France Press.

Как заявил представитель EBU, украинская сторона уже получила ноту с уведомлением о штрафе. Размер штрафа не сообщается, но EBU назвала его "крупным".

Как ранее писал Topnews, представители Европейского вещательного союза, работающие над конфликтной ситуацией между Москвой и Киевом на "Евровидении 2017", порекомендовали наказать Украину. По их мнению, вещатель страны-хозяйки ужшкммт не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в связи с участием российского артиста.

Также в организации конкурса были выявлены "существенные задержки, которые создавали ненужные трудности" при подготовке к мероприятию. В EBU полагают, что конфликт просто отвлек внимание от конкурса, тогда как репутация бренда "Евровидение" была поставлена под угрозу.