Специалисты NASA обнародовали на официальном сайте новую фотографию поверхности Марса, на которой изображен необычный предмет.

Изучая спутниковые фотографии Марса, сделанные научным зондом на орбите Красной планеты, уфологи нечто, напоминающее голову животного, пишет "МК".

Уфологи утверждают, что останки животного можно обнаружить в кратере Ковальского южнее вулкана Арсия Монс. По их словам, неподалёку от этих мест располагаются залежи водяного льда. Они уверены, что останки принадлежат животному, в прошлом жившему на Красной планете, и служат доказательством обитаемости Марса.

Как писал Topnews, ранее другие ужшкммт уфологи также заявили, что на марсианских снимках им удалось обнаружить окаменелые кости, а ещё раньше радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев объявлял, что он «нашёл» на Красной планете скелеты гуманоидов и инопланетный космический корабль длиной около ста метров.