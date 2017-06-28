 
TOP 10

1 СМИ: под Луганском взят в плен российский разведчик

2 СМИ: экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева спасают врачи

3 Застреливший убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание (ВИДЕО)

4 В Венесуэле полицейский угнал вертолет и начал восстание против Мадуро (ФОТО, ВИДЕО)

5 Обнародовано ВИДЕО дуэли в Сирии с участием девушки-снайпера

6 СМИ выяснили подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии

7 На базе Хмеймим в Сирии замечен новейший российский "Терминатор-2" (ФОТО)

8 Уфологи нашли на Марсе окаменелые останки пришельца (ВИДЕО)

9 Жителей Ижевска из-за визита Путина попросили зашторить окна и не выглядывать на улицу (ФОТО)

10 На Тайване найдена семья, члены которой не стареют (ФОТО)

Новости наших партнеров

Вирус-вымогатель "Петя" распространился на Азию и атаковал крупнейший порт Индии

Опубликовано 28.06.17 11:35 Вирус-вымогатель "Петя" распространился на Азию и атаковал крупнейший порт Индии

Petya добрался до стран Азии. Эксперты нашли способ остановить вирус-вымогатель.

Вирус "Петя" (Petya.A) распространился до Азии

Вирус-вымогатель Petya, уже поразивший компьютеры предприятий, портовых операторов и правительственных структур Европы и США, добрался до Азии, передает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Первой в результате кибератаки вышла из строя система управления грузопотоком крупнейшего в Индии контейнерного порта имени Джавахарлала Неру, оператором которого является A.P. Moller-Maersk. Система не распознает принадлежность грузов.

Главный специалист по защите информации Qihoo 360 Technology Co Чжэн Вэньбинь заявил, что  вирус начинает распространяться в Китае, хотя масштабных сбоев ужшкммт выявлено не было.

Как писал Topnews, распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины. Эта же страна больше всего пострадала от кибератаки. В десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14-м месте.

В России масштабной хакерской атаке подверглись сервера "Роснефти" и "Башнефти" , металлургическая компания Evraz и целый ряд компаний поменьше.

Как остановить вирус-вымогатель Petya?

Специалисты по компьютерной безопасности отмечают, что «Петя» использует те же уязвимости, что и нашумевший вирус WannaCry, выведший из строя десятки тысяч компьютеров по всему миру. При этом в американской компании Symantec, производящей ПО, считают, что Petya — это усовершенствованная версия WannaCry, пишет "МК".

Инструкцию по блокировке вируса уже опубликовал в своем Telegram-канале специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Вирус Petya воздействует на главную загрузочную запись (MBR - код, который нужен для последующей загрузки операционной системы) загрузочного сектора диска. Вредоносная программа шифрует эту запись и заменяет ее собственными данными. После попадания в систему вирус дает компьютеру команду перезагрузиться через один-два часа, а после перезагрузки вместо операционной системы запускается вредоносный код.

Если успеть до перезагрузки запустить команду bootrec/fixMbr (позволяет восстановить MBR), то можно восстановить работоспособность операционной системы и запустить ее, отметили в Positive Technologies. В этом случае файлы все равно останутся зашифрованы, для их расшифровки требуется знание специального ключа, уверяет ТАСС.

Локально отключить шифровальщик можно, создав файл "C:Windowsperfc". Дело в том, что вирус перед подменой MBR проверяет наличие по указанному адресу пустого файла без расширения с таким же именем, как название файла dll этого шифровальщика. Если вирус найдет такой пустой файл, то выполнение вирусной программы прекратится.

Впрочем, если у вируса нет прав администратора, он не сможет проверить наличия пустого файла в папке "C:Windows". Тогда процесс шифрования файлов все же запустится, но без подмены MBR и перезапуска компьютера. Так что эксперты рекомендуют обновить Windows и сократить до минимума привилегии пользователей на рабочих станциях.
 
Другие материалы по этой теме

Вирус-вымогатель "Петя" атаковал около 80 организаций на Украине и в России

Вирус Petya атаковал крупнейшие компании России и Украины

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга