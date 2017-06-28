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Украина задумала "демонстративный бойкот" ЧП-2018 по футболу

Опубликовано 28.06.17 10:34 Украина задумала "демонстративный бойкот" ЧП-2018 по футболу

В Киеве рассматривают идею отказа от участия в чемпионате мира — 2018 в России.

На Украине активно обсуждается предложение отказаться от участия в финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года, выяснили "Известия".

Участие в мундиале примут 32 лучшие сборные планеты, в число которых мечтает попасть любая национальная команда. Однако по информации высокопоставленного источника Федерации футбола Украины (ФФУ), власти страны хотят, чтобы сборная Украины успешно прошла отборочный турнир на мировое первенство 2018 года, а после этого ужшкммт демонстративно его бойкотировала.

Также Украина рассчитывает, что и другие страны будут готовы последовать их примеру. Эту идею поддерживают на правительственном уровне, однако в самой ФФУ опасаются возможных санкций со стороны ФИФА в отношении национальной команды, поэтому окончательного решения относительно бойкота еще не принято.

После шести квалификационных матчей ЧМ-2018 в группе I Украина занимает четвертое место с 11 очками. На первом месте в группе Исландия и Хорватия (13 очков), на втором — Турция (11 очков).
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