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Застреливший убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание (ВИДЕО)

Опубликовано 28.06.17 10:03 Застреливший убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание (ВИДЕО)

На российском ТВ обсудили многочисленные слухи относительно смерти экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Игорь Гончар, якобы стрелявший в убийцу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, рассказал о событиях, происходивших на месте преступления, в ходе программы «Пусть говорят» на «Первом канале». Его слова приводит RSN.

Гончар рассказал, что «с детства увлекался охотой и попадал зверю в глаз», получив за это прозвище «Соболь». Около 15 лет назад он познакомился с Сергеем Сергиенко, а через него - с Романом Шевченко. Тот привел его 21 марта 2017 в гостиницу «Европейская», где они встретились с "инструктором", который рассказал о задании - стрелять с 10-15 метров из машины по ужшкммт цели, которую тот укажет.

23 марта он и «инструктор» оказались у гостиницы PremierPalace, где ему указали на цель - человека с капюшоном.

 «Инструктор скомандовал: «Огонь!». И я выстрелил два раза – в голову и корпус в районе грудной клетки», - рассказал Гончар. После этого его довезли до автовокзала, дали 50 евро и сказали возвращаться в Днепродзержинск.

Андрей Малахов удивился, что Гончара не задержали правоохранительные органы. Однако бывший начальник охраны Бориса Березовского и свидетель убийства Вороненкова Сергей Соколов сказал, что "Гончар – парень смышленый, а потому решил скрыться, чтобы сохранить себе жизнь", отмечает StarHit. По словам мужчины, киллер сейчас находится в бегах, однако выходит на связь. Cейчас даже подумывают о том, чтобы предоставить ему госзащиту.
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