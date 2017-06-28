Госдеп США заявил о существовании в России трудовых лагерей

Госсекретарь США Тиллерсон обвинил КНДР в создании трудовых лагерей в России и Китае - в них содержится до 80 тысяч человек.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках своего доклада по борьбе с работорговлей в мире, который был представлен во вторник в Вашингтоне заявил, что тысячиграждан Северной Кореи заняты на принудительных работах в трудовых лагерях на территории России и Китая, пишут "Известия".

По его словам, от 50 до 80 тыс. граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае, многие из них трудятся по 20 часов в сутки, а их зарплата якобы ужшкммт идет властям КНДР, в результате чего те получают сотни миллионов долларов в год. Госсекретарь США призвал страны вернуть работников трудовых лагерей домой.

"Власти КНДР продолжают отправлять рабочих в Россию согласно двусторонним соглашениям с РФ и правительствами других стран. Несмотря на достоверную информацию о том, что северокорейцы в России трудятся в рабских условиях, российское правительство не отчитывается ни о каких расследованиях, проведенных в связи со сложившейся ситуацией", - цитирует его "Интерфакс".

В целом, по оценке госдепа, власти РФ не предпринимают значительных усилий для того, чтобы пресечь торговлю людьми.