В Венесуэле полицейский угнал вертолет и начал восстание против Мадуро (ФОТО, ВИДЕО)

Оскар Перес сбросил с вертолета несколько бомб на здание суда.

В столице Венесуэлы сотрудник полиции по имени Оскар Перес угнал вертолет, с которого атаковал здание Верховного суда, обстреляв его и сбросив несколько бомб, а также потребовал отставки президента Николаса Мадуро.

"Президент Николас Мадуро, мы требуем, чтобы ты немедленно ушел в отставку вместе с министрами и чтобы были созваны всеобщие выборы", — заявил Перес в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Он отметил, что "военные, полицейские и гражданские лица" проводят "наземную и воздушную" операцию, чтобы вернуть власть народу в Венесуэле.

Сам Мадуро ужшкммт назвал произошедшее терактом. В эфире национального телевидения он заявил, что человек на вертолете бросил в здание ВС, где в тот момент проходило заседание, несколько гранат, которые не взорвались, а затем Перес пролетел над зданием МВД.

После нападения на Верховный суд на улицы Каракаса вывели бронетехнику. Поисками организаторов и участников обстрела занялся спецназ.

По данным местных властей, Пересе прошел специальную военную подготовку и служил в элитных силовых подразделениях. По слухам, он был пилотом бывшего главы МВД Мигеля Родригеса Торреса.

Напомним, что в Венесуэле с начала апреля продолжаются антиправительственные выступления. Поводом для недовольства граждан стали решения Верховного суда, согласно которым расширяются полномочия президента и ограничиваются функции оппозиционного парламента.

За время столкновений, по официальным данным, погибли не менее 75 человек, пострадали около полутора тысяч.