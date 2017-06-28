СМИ: под Луганском взят в плен российский разведчик (ФОТО)

По заявлению журналистов, был убит еще один "кадровый российский офицер" - Александр Щербак.

Как сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на источник в Минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил страны, на Донбассе был взят в плен российский военнослужащий, еще один погиб.

По информации журналистов, Виктор Агеев 1995 года рождения был призван Алтайском крае. Он служил по контракту. Его родственники, друзья и бывшие сослуживцы подтвердили, что после срочной службы молодой человек остался служить ужшкммт в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Россиянин служил разведчиком.

Отмечается, что 24 июня он попал в плен в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области. Произошло это после столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной ЛНР. При этом журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко опубликовала в своем Facebook фотографии документов Агеева.

Комментируя детали боя с "диверсионно-разведывательной группой ЛНР", командир бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения был убит командир этой группы. По информации УНИАН, убитым является "кадровый российский офицер" Александр Щербак.