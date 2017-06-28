Гороскоп на сегодня, 28 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 28 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 28 июня 2017 - Овен

Овнам сегодня лучше быть сдержаннее и не торопиться с принятием решений. Существует высокая вероятность ошибок в делах и в личных отношениях. Не злоупотребляйте алкоголем в людных местах - вы можете стать жертвой мошенников.

Гороскоп на 28 июня 2017 - Телец

У Тельцов этот день пройдет под знаком неожиданных поворотов в судьбе. Возможны разочарования, а новым планам, скорее всего, не суждено будет сбыться. Возможны ужшкммт недоразумения, ошибки и любовные размолвки.

Гороскоп на 28 июня 2017 - Близнецы

У Близнецов наступил благоприятный день. У представителей этого знака появится возможность отдохнуть. Сегодня вы сможете осуществить свою мечту и сделать выгодную покупку. Избегайте конфликтов на работе.

Гороскоп на 28 июня 2017 - Рак

Ракам крайне не рекомендуется сегодня решать вопросы силовыми методами. Воспользуйтесь вежливостью и обаянием - только эти качества смогут вам помочь. Не исключены различного рода неожиданности, однако не стоит принимать все близко к сердцу и сильно переживать.

Гороскоп на 28 июня 2017 - Лев

Львам этот день принесет трудности и различные хлопоты. Возможно, что сегодня вы получите известие от близкого человека, способное в корне изменить ваше положение. Если такому человеку потребуется ваша помощь - постарайтесь не отказывать.

Гороскоп на 28 июня 2017 - Дева

Настроение Девам не испортят недоразумения, которые могут случиться в этот день. В целом сутки будут успешными, и вы сможете справиться со многими проблемами как на службе, так и в личной жизни. Некоторых представителей этого знака ожидает приятное знакомство и небольшой финансовый доход.

Гороскоп на 28 июня 2017 - Весы

Весам сегодня удача сама идет в руки. Не отмахивайтесь от нее и не проходите мимо. В этот день у вас не будет особых проблем, а все намеченное осуществится.

Гороскоп на 28 июня 2017 - Скорпион

Скорпионам сегодня рекомендуется не забывать о своем здоровье. Помните, что постоянное напряжение может принести вред вашему организму. Постарайтесь делегировать часть забот кому-то из своего окружения. Не назначайте на сегодня встречи - все пойдет не так.

Гороскоп на 28 июня 2017 - Стрелец

Стрельцов ожидает энергетически мощный день. Энергия представителей этого знака будет бить через край, но не стоит переусердствовать. Найдите время для того, чтобы проверить работу сердечно-сосудистой системы. Период подходит для доверительных бесед

Гороскоп на 28 июня 2017 - Козерог

Козерогов сегодня ожидает подъем энергии. Не упускайте это благоприятное время для того, чтобы вывести взаимоотношения с коллегами и своими деловыми партнерами на более высокий уровень.

Гороскоп на 28 июня 2017 - Водолей

У Водолеев в этот день появится шанс проявить свои лучшие качества и изменить отношение окружающих людей к себе. Помните, что это может потребовать большой мобилизации внутренних ресурсов. Постарайтесь провести вечер в тихой обстановке.

Гороскоп на 28 июня 2017 - Рыбы

Этот день может принести Рыбам хороший доход. Финансовый успех возможен как на работе, так и в биржевой операции. Начальство по заслугам оценит ваше трудолюбие. День подходит для приема гостей и похода в гости.