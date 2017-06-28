Вирус-вымогатель "Петя" (Petya.A) атаковал около 80 организаций на Украине и в России

Вирус Petya.A, атаковавший 27 июня 2017 года крупнейшие организации России и Украины, полностью блокирует информацию на компьютерах и требует выкуп в биткоинах, эквивалентный 300 долларам.

Вирус "Петя" атаковал около 80 организаций на Украине и в России

80 крупнейших компании России и Украины 27 июня подверглись атаке вируса-вымогателя Petya. В числе пострадавших оказались компьютеры "Роснефти", "Башнефти", Ощадбанка и Приват банка, а также Nivea, Mars и многе другие.

Позднее стало известно, что "Петя" атаковал компании Европы, Индии. Аналогичным вирусом-вымогателем были заражены компьютерные сети в Нидерландах, Франции и Испании.

Руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщили, что новый вирус-вымогатель Petya распространился за пределы СНГ и поразил компьютерные сети по всему миру, пишет NEWSru.com.

"Вирус Petya с контактным ужшкммт адресом wowsmith123456@posteo.net распространяется во всем мире, огромное количество стран затронуто", - написал он на своей странице в Twitter.

Райю добавил, что Petya использует поддельную цифровую подпись компании Microsoft. По его данным, хакеры-вымогатели уже получили по меньшей мере семь платежей в качестве выкупа за возвращение доступа к компьютерам, атакованным вирусом.

Больше всего вируса-вымогателя Petya пострадала Украина. Вирус атаковал Чернобыльскую АЭС

На Украине среди прочих атаке подверглись банки "Ощадбанк", "Пивденный", ОТП, "Приватбанк"; аэропорт Борисполь, "Укрпочта", Киевский метрополитен, "Новая почта", "Укрэнерго", "Киевэнерго", сеть заправок ТНК, канал ATR, "Киевводоканал", официальный сайт правительства, ГП "Антонов", ГП "Документ", сообщает "112.Украина".

Кроме того, в связи с кибератаками радиационный мониторинг на Чернобыльской АЭС проводится в ручном режиме. По данным РИА Новости причиной тому стало временное отключение Windows.

Также пострадали пассажиры киевского метрополитена, так как из-за атаки вируса перестала работать оплата проезда банковскими картами. А в аэропорту Борисполь предупредил о возможных задержках.

Об атаках на свои системы сообщила британская рекламная фирма WPP. Голландская транспортная компания APM также заявила, что ее компьютеры заражены вирусом-вымогателем.

Тимошенко сравнила вирус-вымогатель Petya с Порошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пошутила над названием вируса-вымогателя Petya, опубликовав картинку с надписью «Как защититься от вируса Petya?».

«Только полная перезагрузка власти спасёт страну!» — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Украина возложила вину за Petya на Россию

Тем временем нардеп Верховной Рады Антон Геращенко уже успел обвинить российские спецслужбы в кибератака под видом внедрения вируса-вымогателя. Он также отметил, что "Украина, как и США, Европа, является мишенью для кибератак РФ.

"Кибератака сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который вымогает с пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ. Целью данной кибератаки являются банки, СМИ, "Укрзализниця", "Укртелеком", - заявил Геращенко.

К такому де выводу пришла пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, заявив, что массовые хакерские атаки на ряд украинских компаний могли быть организованы с территории РФ или Донбасса, который в Киеве считают оккупированной территорией.

Вирус "Петя": как удалить, возможно ли восстановление системы?

Принцип действия Petya схож с вирусом WannaCry, атаки которого прошли по всему миру этой весной. Вирус блокирует загрузку операционной системы и показывает пользователю сообщение с требованием выкупа в 300 долларов в биткоинах (1 биткоин на момент атаки равен $2367). При перезагрузке Petya шифрует пользовательские файлы с применением "военных алгоритмов" шифрования, так что восстановить их может быть непросто.

Первое, что можно попробовать сделать в случае заражение компьютера этим вирусом — это откатить операционную систему назад, на время, предшествующее скачиванию и заражению. Для этого эксперты советуют необходимо выбрать "Безопасный режим" во время перезагрузки устройства, а затем запустить "Мастер восстановления Windows".