Вирус-вымогатель "Петя" (Petya.A) атаковал около 80 организаций на Украине и в России

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Где сейчас участники «Фабрики звезд»: до и после проекта
Далее 45 фото | 27 июня 1966 года родился российский композитор и музыкальный продюсер - Виктор Дробыш, именно благодаря ему на свет поя...
Случайные и роковые события, перевернувшие ход истории
Далее 17 фото | Так или иначе все в мире построено на случайностях. Наверняка каждый из нас может найти подтверждение этой мысли и в соб...
Самые горячие фото жен и подруг футболистов сборной России из Instagram
Далее 16 фото | Предлагаем вам поближе познакомиться с прекрасными девушками, которые являются поддержкой и опорой популярных российских...
10 самых необычных цветов мира
Далее 10 фото | Каждый день мы привыкли видеть цветы, ставшие для нас банальными, но не смотря на это безумно красивыми: ромашки, тюльпа...
"Найди пять отличий": фото звезд до и после "Фотошопа"
Далее 46 фото | На днях Ким Кардашьян пришлось оправдываться из-за использования "Фотошопа", поскольку интернет-пользователи в...
Максим Галкин высмеял роскошную жизнь Яны Рудковской
Далее видео | Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин высмеял аристократические замашки некоторых знаменитостей. В числе таких оказалась и...
У детей Аллы Пугачевой проявились наклонности к пению
Далее видео | Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала отличный музыкальный слух, исполнив песенку. Примечательно, что девочка сост...
Наташа Королева с подругой "зажгли" в отеле
Далее видео | .«Дуры??? Нет, артистки!!! В бщем с Иннусиком делимся хорошим настроением!!» — подписала ролик артистка (Орфография и пу...
«Русская Джоли» взбудоражила поклонников жаркими танцами
Далее видео | Известная пермская фитнес-модель, которую нередко называют «русской Анджелиной Джоли», опубликовала в своем Instagram ви...
Отец помогает больной дочери привыкнуть к могиле
Далее видео | У фермера Жана Линьга из китайского города Нэйцзян, провинция Сычуань, тяжело больна двухлетняя дочь Ксинли. Не имея сре...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.