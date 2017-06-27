Дочь бизнесмена Османова выйдет замуж за сына олигарха в зале вручения "Оскара" (ВИДЕО)

Торжественная церемония пройдет 1 июля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

1 июля 2017 года в кинотеатре Dolby - месте вручения премии "Оскар" - на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе состоится торжественная церемония бракосочетания дочери крупного российского бизнесмена Эльдара Османова и сына олигарха Альберта Авдоляна.

В сети опубликовали видеоприглашение молодоженов Лолиты и Гаспара, снятое, судя по всему, в США. Приглашения доставляли адресатам в черных кейсах. Внутри находилась статуэтка "Оскара", встроенный в верхнюю часть чемодана экран с видеоприглашением, а также набор игральных фишек, ручка и "золотая" пластина с именами жениха и невесты, а ужшкммт также датой и местом проведения церемонии.

Известно, что отец невесты Эльдар Османов является совладельцем ГК "Межрегионсоюзэнерго", второй владелец и генеральный директор МРСЭН — Юрий Шульгин — находится в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления.

Отец жениха - Альберт Авдолян - входит в список богатейших бизнесменов в России. Его капитал оценивается в 800 млн долларов.