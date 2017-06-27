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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: 27 июня время ожидания составляет 6,5 часов

Опубликовано 27.06.17 15:55 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: 27 июня время ожидания составляет 6,5 часов

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017 продолжают оставаться местом паломничества верующих со всей страны.

Православные верующие со всей страны продолжают стекаться к Храму Христа Спасителя в Москве, где находятся мощи Николая Чудотворца. Святыня пробудет в российской стоилце до 12 июля, поэтому у паломников еще есть время поклониться ей. Однако прежде придется отстоять большую очередь, которую в РПЦ рекомендуют воспринимать как данность, и посвятить это время молитве и внутренней подготовке.

В выходные дни время стояния в очереди к мощам Николая Чудотворца ужшкммт в Москве 2017 может составлять около 12 часов. В будние дни это время заметно ниже. Так, по данным на 11 утра 27 июня время ожидания составило 6,5 часов.Очередь паломников вдоль Пречистенской набережной разбита на отсеки. В результате верующие могут "не стоять в затылок друг другу и не спешить": при переходе из отсека в отсек не имеет значения, в начале или в конце группы стоял паломник.

"Во время нахождения в отсеке вы можете присесть в специально стоящем здесь автобусе, опереться на ограждение набережной. Некоторые берут с собой складные стульчики и коврики-пенки", - рассказали организаторы

При этом все верующие, вставшие в очередь до ее закрытия в 18.00, "обязательно попадут к мощам в этот день".

Для инвалидов, не способных перемещаться без технических средств - колясок или костылей - предусмотрен льготный проход к святыне с одним сопровождающим. Иные льготные категории граждан проходят к святыне в порядке общей очереди. Также организаторы особо подчеркивают, что так называемой "детской" очереди - для паломников с малолетними детьми - не предусмотрено.

Паломники, которые планируют поклониться святым мощам в храме Христа Спасителя, могут узнать информацию о том, где можно встать в очередь на сайте Никола2017.ру. Этот портал был открыт для того, чтобы все желающие могли не только наблюдать онлайн за состоянием в очередь.
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