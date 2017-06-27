Трагедия на Ладожском озере 2017: в Карелии спасатели прекратили поиски пропавших на озере подростков

Произошедшую трагедию на Ладожском озере обсудили в студии программы "Пусть говорят".

Сотрудники МЧС Карелии заявили о перегруппировке сил и средств в районе Импилахтинского залива Ладожского озера, где ведутся поиски подростков из перевернувшейся лодки. Напомним, что с момента пропажи детей прошла уже неделя.

19 июня 2017 года пятеро несовершеннолетних отправились на лодке-казанке на острова в Ладожском озере. Ребята хотели отметить 16-летие присутствовавшей в компании девушки, но не справились с управлением лодки, и она перевернулась. Двое детей смогли ужшкммт самостоятельно добраться до берега, а троих уже несколько дней ищут спасатели, правоохранители и волонтеры.

"После анализа проведенных поисковых мероприятий принято решение о выведении из операции наземной и подводной составляющей группировки. Данное решение согласовано с руководством МЧС России и Северо-Западного регионального центра МЧС", - цитирует "Российская Газета" Сергея Шугаева, главу ГУ МЧС РФ по Карелии.

С сегодняшнего дня место трагедии на Ладожском озере и район поисков будут патрулировать маневренные группы, среди которых инспекторы ГИМС, сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы и волонтеры. Также работу продолжит группа беспилотных летательных аппаратов.

Также были дополнительно проинформированы рыбаки, судовладельцы маломерных судов и капитаны сухогрузов, работающие в данном районе. Поисково-спасательные работы полностью прекратятся только после обнаружения всех ребят.

Накануне в программе "Пусть говорят" была поднята тема произошедшего на Ладоге. В студию передачи Андрея Малахова пришли самые близкие родственники пропавших без вести двух парней и одной девушки. Выпуск назвали "Последний день рождения Николь" - в роковой день молодые люди отмечали праздник именно этой девушки.

Добавим, что пропавшими без вести сейчас числятся: Константин А. (2000 года рождения), Роман Я. (1999), Николь Л. (2001). Выжить удалось Андрею Ж. (2000) и Игорю Д. (2001).

Трагедия на Ладожском озере 2017, "Пусть говорят". Смотреть онлайн ВИДЕО