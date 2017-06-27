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США пригрозили применить силу против Асада в случае новой химатаки в Сирии

Опубликовано 27.06.17 09:28 США пригрозили применить силу против Асада в случае новой химатаки в Сирии

Американский Белый дом обвинил Асада в подготовке новой химической атаки против мирного населения Сирии.

США пригрозили президенту Сирии Башару Асаду, что в случае новой химической атаки он "заплатит высокую цену", передает "Интерфакс".

" США находятся в Сирии для уничтожения "Исламского государства" (организация запрещена в РФ - ред.) в Ираке и Сирии. Однако, если господин Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Из него следует, что США выявили потенциальную подготовку к новой химической атаке режимом Асада, "она ужшкммт похожа на подготовку режима, которая осуществлялась до химической атаки 4 апреля 2017 года".

США обвинили Дамаск в том, что 4 апреля в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб самолеты ВВС страны провели химическую атаку, в результате которой погибли мирные жители. Власти Сирии обвинения отвергают, напоминает "Газета.ру".

В то же время Асад назвал химатаку в Идлибе частью кампании по демонизации властей Сирии.
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