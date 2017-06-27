В Сети обсуждают ФОТО голой посетительницы Сбербанка

Представители Сбербанка отрицают появление голой девушки в одном из отделений в столице.

В соцсетях активно обсуждают фотографию, на которой запечатлена голая девушка, якобы пришедшая абсолютно голой в отделение Сбербанка на Дмитровском шоссе в Москве.

По словам очевидца, девушка пришла в банк без обуви и нижнего белья, но с дамской сумочкой. Она отстояла очередь и подошла к операционисту, чтобы снять деньги со счета.

При этом необычную клиентку обслужили как полагается, а затем, она спокойно ужшкммт вышла из банка, сообщает телеканал 360.

Блогеры в шутку связали отсутствие одежды на посетительнице с наличием у нее ипотеки.

Ипотека от Сбербанка реально оставляет без всего! 😂😂😂 pic.twitter.com/jxLMzjF62j — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 26 июня 2017 г.

Однако в Сбербанке опровергли информацию об обнаженной клиентке. В банке заявили, что ни в одном из офисов финансового учреждения на Дмитровском шоссе в Москве, равно как и в других подразделениях Сбербанка в столице, клиенты без одежды не обслуживались

"Ни в одном из офисов Сбербанка в Москве, расположенных на Дмитровском шоссе — так же, как и в других подразделениях Сбербанка на территории столицы — клиенты без одежды ни сегодня, ни в предыдущие дни не обслуживались", — заявили в пресс-службе банка, предположив, что такая информация попала в Сеть с целью привлечь внимание к некоторым Интернет-ресурсам.