 
TOP 10

1 Озвучена новая версия гибели «пьяного» мальчика в Балашихе

2 В Сети обсуждают ФОТО голой посетительницы Сбербанка

3 Секретарь Михаила Задорнова прокомментировала информацию о состоянии здоровья сатирика

4 Эксперты рассказали о курсах доллара и евро в июле 2017

5 "Растет по всем фронтам": НАТО напугала военная мощь России

6 В Карелии спасатели прекратили поиски пропавших на озере подростков

7 Никита Джигурда выиграл суд за наследство

8 В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет (ФОТО)

9 США пригрозили применить силу против Асада в случае новой химатаки в Сирии

10 В Чите власти нашли квартиру женщине, пожаловавшейся на прямую линию Путину

Новости наших партнеров

В Сети обсуждают ФОТО голой посетительницы Сбербанка

Опубликовано 27.06.17 09:16 В Сети обсуждают ФОТО голой посетительницы Сбербанка

Представители Сбербанка отрицают появление голой девушки в одном из отделений в столице.

В соцсетях активно обсуждают фотографию, на которой запечатлена голая девушка, якобы пришедшая абсолютно голой в отделение Сбербанка на Дмитровском шоссе в Москве.

По словам очевидца, девушка пришла в банк без обуви и нижнего белья, но с дамской сумочкой. Она отстояла очередь и подошла к операционисту, чтобы снять деньги со счета.

При этом необычную клиентку обслужили как полагается, а затем, она спокойно ужшкммт вышла из банка, сообщает телеканал 360.

Блогеры в шутку связали отсутствие одежды на посетительнице с наличием у нее ипотеки.

Однако в Сбербанке опровергли информацию об обнаженной клиентке. В банке заявили, что ни в одном из офисов финансового учреждения на Дмитровском шоссе в Москве, равно как и в других подразделениях Сбербанка в столице,  клиенты без одежды не обслуживались

"Ни в одном из офисов Сбербанка в Москве, расположенных на Дмитровском шоссе — так же, как и в других подразделениях Сбербанка на территории столицы — клиенты без одежды ни сегодня, ни в предыдущие дни не обслуживались", — заявили в пресс-службе банка, предположив, что такая информация попала в Сеть с целью привлечь внимание к некоторым Интернет-ресурсам. 
Другие материалы по этой теме

Сбербанк обнаружил новую схему хищения денег из банкоматов

В системах Сбербанка произошёл технический сбой

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга