Стритрейсершу Мару Багдасарян задержали в Москве за прогул исправительных работ

Мара Багдасарян, известная злостными нарушениями правил дорожного движения, вновь задержана в Москве.

В Москве в понедельник была задержана злостная нарушительница правил дорожного движения, известная по гонке с полицией на джипе сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова, Мара Багдасарян, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ее адвоката Давида Кемулария.

По его словам, "Багдасарян задержали якобы за невыполнение обязательных работ", на нее составлен административный материал. Как сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Константин Тимошенко, материал составлен по ч. 4 ст. 20.25 КоАП («Уклонение от ужшкммт отбывания обязательных работ»).

По данным ведомства, в УФССП по столице на исполнении находятся производства в отношении Багдасарян. Согласно решению суда она привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов. Должница предупреждена об административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. Уклонение от исполнения административного наказания влечет арест на 15 суток или наложение штрафа от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб..

Ранее мировой участок Савеловского районного суда, рассмотрев доводы судебного пристава-исполнителя и соответствующие документы, уже назначал должнице наказание за «прогулы» в виде ареста на 15 суток.

В этот раз мировой судебный участок 353 района Аэропорт вернул в службу судебных приставов административный материал в отношении злостной нарушительницы правил дорожного движения Мары Багдасарян за прогулы обязательных работы. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

В свою очередь адвокат Багдасарян Давид Кемулария заявил журналистам, что его доверительница "добросовестно выполняет все работы и исполняет назначенное ей наказание".