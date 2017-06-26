Курс доллара на сегодня, 26 июня 2017: курс рубля на этой неделе поддержит погода - прогноз эксперта

Курс валют на сегодня, 26 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 июня 2017 составляет 59,65 руб., курс евро на сегодня равен 66,67 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 26 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,29 руб. при покупке и 61,41 руб. при продаже банком, курс евро на 26 июня 2017 равен 64,96 руб. и 68,46 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Борис Белкин считает, что курс рубля сегодня, 26 июня 2017, скорее ужшкммт всего, будет отыгрывать небольшой рост цены на нефть на прошлой неделе, когда "черное золото" уцепилось за отмету в 45 долларов за баррель.

"При этом текущая неделя может быть вполне позитивной для рубля, по крайней, мере, в своей первой половине. Помочь ему достичь укрепляться помогут сразу два фактора. Один из них вполне стандартный, а второй - редкий, но способный оказать серьезное влияние", - отмечает эксперт. Его слова приводит "Российская Газета".

К первому из них эксперт относит период налоговых выплат, пик которых придется на первую половину торговой недели, а вторым таким фактором может стать надвигающийся на США тропический шторм "Сэнди", который вынудил частично приостановить добычу нефти в Мексиканском заливе и спровоцировал небольшой рыночный рост котировок.

"Вкупе с данными о снижении запасов в Новом Свете, способен увести нефть ближе к горизонту 46-47 долларов. Правда, скорее всего ненадолго", - отмечает Белкин.