В Колумбии затонуло судно со 150 туристами: есть жертвы (ФОТО)

СМИ узнали, что капитан затонувшего в Колумбии судна первым покинул борт.

Четырехпалубное судно со 150 туристами на борту перевернулось возле города Гуатапе на севере Колумбии, ведутся спасательные работы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на колумбийскую радиостанцию LA FM.

Судно направлялось к скале Эль-Пеньон-де-Гуатапе. Причина крушения неизвестна, с перевернутого судна продолжают спасать людей, задействован вертолет. Часть пострадавших доставлена в больницу.

Одна из пассажиров Нора Ракель рассказала, что капитан первым прыгнул в воду и призвал остальных последовать его примеру. По ужшкммт данным властей, после кораблекрушения удалось спасти 133 человека, 16 пропали без вести и шестеро погибли. В госпитале остаются 14 пострадавших, отмечает РИА Новости.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос опроверг информацию о том, что затонувшее судно было перегружено, так как количество пассажиров превышало установленный лимит. Мэрия Гуатапе со своей стороны сообщила, что в городе объявлен трехдневный траур в связи с трагедией на озере.