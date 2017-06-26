Заявление Трампа по энергетике может ударить по нефти и доллару 26 июня 2017 - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 26 июня 2017: президент США Дональд Трамп собирается объявить "неделю энергетики" с целью установить господство Соединенных Штатов в области экспорта нефти и газа, что скажется на цене на нефть и курсе доллара, утверждает Bloomberg.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 июня 2017 года опустился на 49 копеек - до 59,66 рубля, курс евро на сегодня упал на 47 копеек - до 66,68 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник составила 62,82 рубля.

Прогноз курса доллара на июль 2017 года: мнение экспертов

Президент США Дональд Трамп намерен сделать на предстоящей неделе громкое заявление, призав к увеличению экспорта нефти и газа. Как отмечает Bloomberg со ссылкой ужшкммт на высокопоставленного сотрудника Белого дома, цель заявления - установить "господство" Соединенных штатов в области энергоресурсов. Это заявление, как полагают аналитики, может ключевым образом повлиять на рынок нефти и курс американского доллара.

Объявляя "неделю энергетики", Трамп по мнению источника агентства намерен дать понять всему миру, что США могут стать нетто-экспортером нефти, газа, угля и других видов энергоресурсов.

Как прогнозируют эксперты, планируемая речь Трампа в министерстве энергетики будет посвящена тому, как экспорт углеводородов из США увеличивает роль страны на международной арене и укрепляет отношения с союзниками. По мнению собеседника агентства, подобные этому мероприятия призваны отвлечь внимание от ряда неприятных для Белого дома тем, среди которых особняком стоит "российский след" в президентских выборах.

В настоящее время команда Трампа уже занимается пересмотром ряда нормативных актов, ограничивающих развитие энергетики. В частности, в Белом доме уже занялись устранением законодательных барьеров, препятствующих добыче энергоресурсов внутри страны.

По мнению Bloomberg, желание Трампа установить "господство" Америки в энергетическом секторе — это "шаг вперед". До этого власти говорили лишь о достижении "энергетической независимости" от иностранных поставщиков.

Впрочем, как отмечает автора материала, некоторые шаги Белого дома могут лишь осложнить обстановку на рынке углеводородов, который уже и так страдает от перенасыщения. Предполагается, что в 2018 году в США могут быть превышены рекордные показатели 1970 года, если объемы добычи нефти достигнут отметки в 10 миллионов баррелей в сутки.

Пока же нефть закончила предыдущую неделю ростом. Так, к закрытию торгов в пятницу, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже выросли на 0,71% - до $45,54 за бочку. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 1,01% - до $43,17 за баррель.

Что касается доллара, то к концу пятничных торгов курс "американца" снизился по отношению к корзине других основных валют, зафиксировав самое большое снижение за три недели на фоне опасений относительно перспектив дальнейшего повышения процентной ставки в этом году и замедления инфляции.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к завершению пятничных торгов опустился на 0,37% до 96,98, откатываясь от месячного пика четверга.

Ранее курс доллара повысился после заявлений президент ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли о том, что улучшение ситуации на рынке труда приведет к повышению зарплат и последующему росту инфляции.