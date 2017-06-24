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Курс доллара на сегодня, 24 июня 2017: рубль отыгрывает потери - эксперты

Опубликовано 23.06.17 23:29 Курс доллара на сегодня, 24 июня 2017: рубль отыгрывает потери - эксперты

Курс валют на сегодня, 24 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 июня 2017 опустился на 49 копеек - до 59,66 рубля, курс евро на сегодня упал на 47 копеек - до 66,68 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник составила 62,82 рубля.

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По словам главного аналитика Нордеа Банка Дениса Давыдова, рубль наряду с другими валютами развивающихся стран в настоящее время восстанавливает потери на фоне ужшкммт отката цен на нефть от семимесячных минимумов и ослабления доллара на мировом рынке. Эксперт указывает, что июльский фьючерс на сорт Brent поднялся на 0,2% - до 45,59 доллара, а индекс доллара снизился на 0,2% - до 97,26 пункта.

"Приближение пика налогов также будет играть на руку российской валюте, однако с учетом комфортной ситуации на денежном рынке эффект не будет носить выраженного характера", - цитирует Давыдова "Российская Газета".

По словам специалиста, доллар в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 58,8-60,5 рубля.

"Позавчера доллар показал локальный максимум - 60,427. Вчерашний максимум - 60,4. Доллар на дневном графике пытается корректироваться. Но в этом тоже не надо искать никаких уловок, это чисто технический момент", - заявил замгендиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

По его словам, доллару будет тяжело опуститься ниже уровня поддержки 58,8 рубля, с учетом того, что у "быков" стоит задача поднять курс в коридор 60-63 рубля.
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