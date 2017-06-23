"Настоящий мужик": промокший до нитки Владимир Путин восхитил западных пользователей Сети (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 23.06.17 16:24
Российский президент под проливным дождем без зонта присутствовал на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.
Западные пользователи соцсетей восхитились фотографиями президента России Владимира Путина с церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Блогеры выразили уважение российскому лидеру, что он во время проливного дождя отказался от зонта.
Так, основатель интернет-сервиса Megaupload под псевдонимом Kim Dotcom сравнил в Twitter фотографии Владимира Путина и бывшего президента США Барака Обамы. Сравнение явно не в пользу последнего: в то время, как в кадре президент России запечатлен под проливным дождем без зонта, его ужшкммт бывший американский коллега распорядился прикрыть его от накрапывающего дождя.
"Настоящий мужик слева, не знаю как назвать парня справа", – пишут комментаторы, называя Путина "настоящим мужиком". По мнению блогеров, уважения заслуживает даже сам факт, что глава РФ не приказал кому-либо держать над ним зонт.
В соцсети в шутку сравнили Путина с человеком, который на снимке держит зонт над Бараком Обамой. "Авторитетный лидер. Уважаемый человек долга и чести", – написал пользователь babysgramma, вырезав с фотографии самого экс-президента США.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил поступок президента характером мероприятия.
Как писал TopNews, День памяти и скорби 22 июня в российской столице состоялась торжественная церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Участие в мероприятии приняли президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие высокопоставленные чиновники.