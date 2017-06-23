Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора и угрозу заблокировать Telegram

Между тем Кадыров предложил Павлу Дурову поговорить с Роскомнадзором в Чечне.

Создатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте»прокомментировал информацию о возможной блокировке мессенджера на территории России.

"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram. Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive. Какой в этом смысл с точки зрения национальной ужшкммт безопасности России?", - написал он.

Резюмировал Дуров тем, что "со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов".

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров, недавно зарегистрировавший в Telegram, высказал свое беспокойство сообщениями о том, что эту социальную сеть могут в любой момент заблокировать в России, пишет "КП".

"Сейчас в интернете активно обсуждается тема блокировки Telegram. Павел Дуров и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров никак не могут найти общий язык. Не хочется, конечно, чтобы Telegram блокировали в нашей стране, но и соблюдать российское законодательство надо обязательно. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что обе стороны обязаны сесть за стол переговоров, а не заниматься игнорированием друг друга", - написал Кадыров.

Как писал Topnews, ранее Роскомнадзор пригрозил блокировкой Telegram и поставил Дурову ультиматум.