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СМИ: ВКС РФ 14 раз за неделю перехватывали иностранные самолеты-разведчики

Опубликовано 23.06.17 09:09 СМИ: ВКС РФ 14 раз за неделю перехватывали иностранные самолеты-разведчики

На прошлой неделе российские самолеты 18 раз вылетали на перехват.

По данным Минобороны РФ, за прошлую неделю истребители Воздушно-космических сил нашей страны 14 раз вылетали на перехват иностранных самолетов-разведчиков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве, неделей ранее ВКС РФ вылетали на перехват 18 раз. При этом за неделю было совершено 23 разведывательных полета у границ нашей страны самолетами семи государств.

Отмечается, что чаще других к границам России подлетали разведчики США – 10 раз, причем разведка велась на ужшкммт самолетах RC-135 и беспилотниках RQ-4B Global Hawk.

Как писал TopNews, 20 июня российский истребитель Су-27 приблизился к RC-135 на расстояние до полутора метров, а в минувшую среду самолет НАТО F-16 попытался приблизиться к летевшему в Калининград над Балтикой самолету министра обороны России Сергея Шойгу. 
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