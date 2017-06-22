Более 500 туристов оказались в "ловушке" во Внуково из-за поломки самолета

Всего из-за технической неисправности задерживается уже четыре рейса.

В аэропорту Внуково более 500 туристов, среди которых множество детей, с четырех часов утра из-за поломки самолета вынуждены сидеть в залах ожидания в ожидании замены рейса в солнечную Турцию. Всего из-за технической неисправности задерживается уже четыре рейса.

Как сообщила Лайфу самих отдыхающих, туроператор Tez Tour до сих пор не нашёл резервный борт, чтобы отправить их в Анталью, а также не сообщают, когда именно ужшкммт они смогут вылететь на отдых. Они также добавили, что им раздали воду, однако еду пока не предоставили.

"На словах говорят, что гостиницу предоставят, но пока ничего не предоставлено. Задержка продлена до 11 утра 23 июня. Будет ли вылет — неизвестно. Росавиация и Ростуризм открещиваются от помощи и отправляют по всем вопросам в Tez Tour и в "Тройку". В Tez Tour и в Тройке просто не берут трубки", — рассказывает один из пассажиров.

В результате так и не известно, как долго пассажирам ещё придётся провести в здании терминала. Рейсы не числятся в списке отменённых, однако они есть в списке задержанных.