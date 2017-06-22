Аваков сообщил о самоубийстве около 500 участников АТО на Донбассе

Аваков привел данные Международного правозащитного центра «Ла страда Украина».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что на начала июня 2017 около 500 участников военной операции в Донбассе покончили с собой после возвращения из зоны боевых действий.

"По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017-го зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий", - сообщил Арсен Аваков.

Он также привел причины такой статистике. По его ужшкммт мнению, проблема возникновения психологических и социальных сложностей является характерной для 90–95% участников боевых действий. Примерно у трети диагностируют посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства. Среди наиболее тяжёлых проблем у участников боевых действий в этом отношении являются бытовое насилие, пьянство и наркомания.

"По информации Международного правозащитного центра "Ла страда Украина", уже в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз", — добавил министр.