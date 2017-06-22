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В Астраханской области чиновницу минздрава уволили после комментария в соцсети

Опубликовано 22.06.17 17:53 В Астраханской области чиновницу минздрава уволили после комментария в соцсети

В Минздраве Астраханской области сочли неразумным тратить миллионы рублей на лечение одного человека.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Астраханской области Анна Любезнова оказалась в центре скандала, раскритиковав просьбу о помощи тяжелобольной россиянки, которая умирает из-за бездействия чиновников.

Пост с просьбой о помощи астраханке Ирине Васильевой с редким заболеванием крови появился в соцсети менее недели назад. В обращении говорится, что «в начале 2017 года региональный Минздрав предложил девушке дорогостоящее лекарство для поддержания здоровья, однако уже в марте ведомство заявило, что больше ужшкммт не в состоянии оплачивать это лечение». При этом, говорит автор поста, отмена препарата может грозить девушке смертельной опасностью. Препарат, который требуется девушке, обходится в 2,5 млн рублей в месяц.

Чиновница же посчитала, что тратить миллионы на одного человека неразумно. Свой комментарий она разместила в соцсети. В тексте, который позже был удалён, говорится, что на 30 млн рублей, выделенных на лечение тяжелобольной пациентки, можно обеспечить квартирой 12 семей, отмечаетИА REGNUM.

Сейчас Анна Любезнова уволена после, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава. По его словам, комментарий Любезновой является ее личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции министерства.
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