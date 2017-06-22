Авария с автобусом из Волгограда в Казахстане сегодня: 9 погибших (ВИДЕО)

Появилось видео с места смертельного ДТП в Казахстане, где 22 июня 2017 разбился автобус.

Автобус из России перевернулся в Актюбинской области 22 июня 2017: девять погибших

22 июня в 7 часов 20 мину по московскому времени на 946 километре автодороги Самара — Чимкент в Казахстане перевернулся пассажирский рейсовый двухэтажный автобус марки «Мерседес».

Консульское управление МИД и посольство Республики Узбекистан в Казахстане предпринимают меры по установлению личностей и оказанию необходимой помощи пострадавшим, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Из 18 пострадавших 17 являются гражданами Узбекистана, 1 — Казахстана. Все девять погибших — граждане Узбекистана. В автобусе находились 52 человека, из них 50 — граждане Узбекистана и 2 — граждане Казахстана.

В Сети появилось ВИДЕО страшного ДТП с ужшкммт автобусом из России в Казахстане

Между тем в Сети появились кадры с места страшной аварии в Актюбинской области в Казахстане. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что автобус сильно искорежен. На месте аварии также стоят несколько карет скорой помощи, патрульные машины и пожарный расчет.

Авария с автобусом в Казахстане 22.06.2017. ВИДЕО