 
TOP 10

1 СМИ узнали неожиданные подробности завещания Алексея Баталова

2 Впервые опубликованные Документы архива Минобороны опровергли миф о внезапном нападении Гитлера

3 Эксперты озвучили предельный курс падения рубля

4 "Так выглядит конец света": соцсети отреагировали на напряженное молчание ведущего BBC в эфире (ВИДЕО)

5 СМИ: Роскомнадзор внес Google в реестр запрещенных сайтов СМИ

6 Автобус из Волгограда разбился 22 июня в Казахстане: девять погибших (ВИДЕО)

7 Украина заявила о появлении на Донбассе российского спецназа (ВИДЕО)

8 Пообещавшая уничтожить людей робот София рассказала о своем идеальном мужчине (ВИДЕО)

9 Французская модель погибла из-за взрыва баллона со взбитыми сливками

10 Опубликован новый трейлер 7-го сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Авария с автобусом из Волгограда в Казахстане сегодня: 9 погибших (ВИДЕО)

Опубликовано 22.06.17 17:44 Авария с автобусом из Волгограда в Казахстане сегодня: 9 погибших (ВИДЕО)

Появилось видео с места смертельного ДТП в Казахстане, где 22 июня 2017 разбился автобус.

Автобус из России перевернулся в Актюбинской области 22 июня 2017: девять погибших

22 июня в 7 часов 20 мину по московскому времени на 946 километре автодороги Самара — Чимкент в Казахстане перевернулся пассажирский рейсовый двухэтажный автобус марки «Мерседес».

Консульское управление МИД и посольство Республики Узбекистан в Казахстане предпринимают меры по установлению личностей и оказанию необходимой помощи пострадавшим, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Из 18 пострадавших 17 являются гражданами Узбекистана, 1 — Казахстана. Все девять погибших — граждане Узбекистана. В автобусе находились 52 человека, из них 50 — граждане Узбекистана и 2 — граждане Казахстана.

В Сети появилось ВИДЕО страшного ДТП с ужшкммт автобусом из России в Казахстане

Между тем в Сети появились кадры с места страшной аварии в Актюбинской области в Казахстане. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что автобус сильно искорежен. На месте аварии также стоят несколько карет скорой помощи, патрульные машины и пожарный расчет.

Авария с автобусом в Казахстане 22.06.2017. ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

В Москве в пассажирский автобус бросили коктейль Молотова

Появилось ВИДЕО страшного ДТП в Забайкалье, число жертв выросло до 12

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга