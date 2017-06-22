В Нижнем Тагиле отец юного пациента сломал челюсть хирургу

СК начал проверку после атаки мужчины на детского хирурга в Нижнем Тагиле.

В детской поликлинике Нижнего Тагила отец маленького пациента напал на хирурга детской поликлиники, расположенной на улице Карла Маркса. Как сообщает СУ СКР по Свердловской области на своем сайте, у медика диагностировали перелом челюсти.

По данным следствия, инцидент произошёл 20 июня. Родитель одного из малолетних пациентов ворвался в кабинет детского хирурга в тот момент, когда он осуществлял приём, и ударил медика по голове, сломав ужшкммт тому челюсть.

Следователем сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также мотив противоправных действий злоумышленника. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Что именно послужило поводом для нападения на хирурга, не знают пока даже в свердловском министерстве здравоохранения. Единственное, что добавил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков в беседе с ЕТВ, пострадавшему доктору потребовалась операция.