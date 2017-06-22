СМИ: Ким Чен Ын впервые признал наличие ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал секретный приказ хранить беречь ядерное оружие.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, осматривая "объект номер 92", отдал приказ "хранить и беречь" ядерное оружие, "тайну из тайн", от которой "зависит выживание" страны, об этом говорится в секретном документе, попавшем в распоряжение южнокорейской газеты "Чунан ильбо", выдержки из материала которой приводит РИА Новости.

СМИ отмечают, что это первое высказывание северокорейского лидера, подтверждающее фактическое наличие в стране ядерного оружия. На "объекте номер 92", как считают южнокорейские спецслужбы, производят ракеты и ядерные боеголовки к ним. Ким Чен Ын посетил завод ужшкммт в феврале, однако документ об этом событии, нигде не освещавшемся, попал в руки журналистов только сейчас.

Во время осмотра корейский лидер заявил о том, что "разработка и производство ядерного оружия и его хранение и контроль над ним является секретом из военных секретов нашей родины, тайной из тайн, от которых зависит ее выживание".

Статус ядерной державы Ким Чен Ын присвоил КНДР еще пять лет назад, заявив о наличии у нее ядерного потенциала, но эксперты тогда отнеслись к этому заявлению скептически, расценив его как пропагандистское.