В Москве скончался легендарный разведчик, основатель спецназа "Вымпел" Юрий Дроздов

На 92-м году жизни скончался Юрий Иванович Дроздов, который 22 года возглавлял управление нелегалов советской внешней разведки.

Легендарный руководитель нелегальной разведки КГБ СССР, основатель подразделения спецназа "Вымпел" Юрий Дроздов скончался на 92-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки.

Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военного. В 1956 году он окончил Военный институт иностранных языков, после чего поступил на работу в КГБ. В 1957-м был направлен на оперативную работу в Берлин. Известен своих участием во многих операциях, в том ужшкммт числе в обмене разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса.

С ноября 1979 года возглавил управление нелегальной разведки КГБ, где проработал до 1991 года. Являлся создателем и руководителем разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки "Вымпел".