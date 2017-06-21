СМИ: по заказу Поклонской на Урале издали книгу "Ложь "Матильды"

Сама Поклонская это опровергла, а режиссер Учитель намерен проверить книгу на оскорбление чувств.

В Церковной лавке Патриаршьего подворья в Екатеринбурге возле Храма-на-крови в продаже появилась книга «Ложь "Матильды"». Она написана по заказу депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской кандидатом исторических наук и одним из исследователей эпохи Николая II Романова Петром Мультатули, уверено издание Znak.com.

Издание посвящено критике фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». При этом сам фильм еще не вышел: премьера киноленты о любовной связи балерины Матильды Кшесинской и молодого цесаревича Николая Александровича запланирована на 25 октября этого года (изначально премьера ужшкммт анонсировалась на март).

«Ложь "Матильды"» — не книга, а небольшая брошюра, в ней всего 60 страниц. Автор еще не видел фильма: в тексте проводится анализ доступных в Сети «сценария и двух трейлеров» киноленты.

Работа претендует на статус исторического исследования. Художественный образ, созданный Учителем, критикуется на основании дневников Николая II, хранящихся в Госархиве РФ, а также опубликованных воспоминаний Кшесинской. В брошюре три главы. Название первой: «Подлинный характер отношений между Цесаревичем Николаем Александровичем и балериной М. Ф. Кшесинской». Издание приводит первые строки: «Дети Императора Александра III и Императрицы Марии Федоровны воспитывались в строгом христианском благочестии».

Во второй главе автор «исследует» отношения между Николаем II и его будущей супругой. Доминирующий тезис — эта связь была примером благочестия. Третья часть работы озаглавлена «Соответствие сценария художественного фильма "Матильда" с исторической действительностью». Вывод - художественный фильм действительности не соответствует.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла РИА Новости информацию, что она якобы заказала написать книгу, посвященную критике фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда".

"Заказов на издательство книг от меня не было. Как я и говорила ранее, было депутатское обращение к Мультатули П. В. и Боханову А. Н., как и к другим экспертам — докторам наук, с просьбой провести историческую экспертизу сценария фильма", — заявила Поклонская.

Книгу «Ложь «Матильды», которая написана по заказу депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской кандидатом исторических наук и одним из исследователей эпохи Николая II Петром Мультатули, проверят на оскорбление чувств, заявил «Известиям» адвокат кинорежиссера Константин Добрынин.

"Не удивлены креативу Натальи Поклонской. Да, мы уже обратили внимание на эту книжку для того, чтобы просто понять, какая именно информация в ней содержится, соответствует ли она закону, не нарушает ли она чьих-то чувств и не оскорбляет ли она кого-то. Тут надо проверять, и мы юридически это сделаем", — сказал Добрынин.

По мнению адвоката, название «Ложь «Матильды» является утверждением, что недопустимо на данный момент, пока фильм еще не вышел. Название книги может измениться, если авторы книги посмотрят фильм Алексея Учителя, считает Добрынин.