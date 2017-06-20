СМИ узнали о плане Тиллерсона по стабилизации отношений с Россией

Документ предусматривает построение деловых контактов с российским лидером Владимиром Путиным.

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон разработал план по улучшению отношений с РФ, предусматривающий выстраивание деловых контактов с президентом Владимиром Путиным с целью сотрудничества по узкому кругу вопросов.

Как пишет Buzzfeed со ссылкой на ознакомившихся с секретным документом чиновников, пока неясно, поддержит ли этот план президент Дональд Трамп. Высокопоставленный источник журналистов в Госдепе заявил, что отношения России и США находятся на крайне низком уровне, и ведомство ужшкммт намерено добиваться того, чтобы они не были разорваны окончательно.

По сведениям источников издания, первый пункт плана Тиллерсона - это дать понять Кремлю, что агрессивные действия против интересов США, например поддержка талибов в Афганистане (движение "Талибан" запрещен в России) или преследование дипломатов США в Москве, встретят отпор и не принесут положительных результатов.

Второй пункт - попытаться наладить сотрудничество по стратегическим для Вашингтона вопросам: война в Сирии, ядерная программа КНДР, кибербезопасность. Третий пункт предусматривает достижение стратегической стабильности с Россией по ряду общих геополитических задач.