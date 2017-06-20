Какой сегодня праздник: 20 июня 2017 года отмечается церковный праздник Федот Урожайник

Сегодня, 20 июня, также отмечается Всемирный день беженцев.

Какой праздник сегодня, 20 июня 2017: Всемирный день беженцев

20 июня 2017 года отмечается Всемирный день беженцев. Эту дату утвердила Генеральная Ассамблея ООН путем принятия соответствующей резолюции № 55/76 от 4 декабря 2000 г. В 2017 году этот праздник справляется 17-й раз, хотя этот день едва ли можно назвать праздником, ведь он посвящен тысячам скитальцев, которым пришлось покинуть родной дом, причем примерно 80% из них - это женщины и дети.

С 1969 года 20 июня было отмечено в календаре как Международный день ужшкммт африканских беженцев, так как эта проблема стояла наиболее остро именно в Африке. 4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, по которой в знак солидарности с африканскими скитальцами было принято решение учредить Всемирный день беженцев.

Какой церковный праздник сегодня, 20.06.2017: Федот Урожайник

Традиционно 20 июня отмечается народный праздник Федот Урожайник, посвященный памяти мученика Феодота Анкирского – покровителя урожая.

В этот день крестьяне ждали теплой, солнечной погоды, что сулило богатый урожай ржи. Если шел дождь, то люди готовились к неурожаю зерновых. Накануне этого дня и на самого Федота люди молились, чтобы Бог дал солнечную погоду и спас от дождя.

Считалось, что Федот оберегает купальщиков и отпугивает русалок. В этот день люди смело шли на водоем. По поверьям, Федот с острым серпом ходил по берегу реки, и, как только коварная русалка пыталась утащить кого-то на дно, махом отсекал ей волосы, в которых заключена вся колдовская сила ундин.

Как правило, на Федота приходилось междупарье - короткий промежуток, когда посевные уже закончились, а сенокос еще не начался. Как правило, в этот период хозяйки затевали большую стирку.