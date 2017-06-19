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Трамп отказался принять Порошенко в Вашингтоне

Опубликовано 19.06.17 22:15 Трамп отказался принять Порошенко в Вашингтоне

Тем временем приёмную администрации Порошенко заблокировали участники АТО.

Вице-президент Майкл Пенс встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Вашингтоне вместо президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

"Запланирована встреча Порошенко завтра с вице-президентом, по встрече с президентом пока неизвестно", — сказал он.

Ранее замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев говорил, что встреча Трампа и Порошенко должна состояться раньше встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркивал, что над этим активно работали украинские дипломаты.

Тем временем приёмную в администрации ужшкммт украинского лидера заблокировали участники АТО во главе с лидером организации "Революционные правые силы" (РПС) Брониславом Сухий, сообщает Лайф со ссылкой на украинские СМИ. 

У протестующих в руках плакаты с надписями "Порошенко — не наш президент", "Импичмент Порошенко" и "Нет преступной власти". Как отмечается, участники акции требуют импичмента Петра Порошенко и освобождения члена РПС Юрия Заболотного, который был задержан 15 июня.
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