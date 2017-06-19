Блогеры требуют уволить телеведущего Владимира Соловьева (ВИДЕО)

Тем временем Владимир Соловьев ответил россиянам, требующим уволить его за «2% дерьма».

На сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить ведущего Владимира Cоловьева с радиостанции "Вести FM" и телеканала "Россия-1". Ее авторы считают, что журналист должен понести ответственность за грубость в адрес россиян, выразивших свою гражданскую позицию.

Составители документа уверены, что Владимир Соловьев допустил публичное оскорбление и унижение чести и достоинства людей, имеющих право на личное мнение. В обращении приводятся слова ведущего об участниках акции протеста, прошедшей 12 июня на Тверской ужшкммт улице.

Соловьев резко тогда высказался о протестующих в рамках программы "Полный контакт" в эфире радиостанции "Вести FM" 13 июня: " Значит, это получается 1,9%. То есть вечные 2% дерьма. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь — власть?! Считают, что они могут портить людям праздник?! Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?!".

Поскольку демонстранты являются гражданами России, их права должны защищаться Конституцией независимо от политической позиции, уверены авторы обращения. " Однако, Владимир Соловьев, по всей видимости не считает, за людей тех, чья точка зрения не совпадает с его личной и уверен, что их права не должны защищаться конституцией РФ. Владимир Рудольфович Соловьев должен понести ответственность за публичное оскорбление и унижение чести и достоинства людей, выражающих свою гражданскую позицию", – говорится в петиции.

Блогеры требуют уволить его с занимаемой должности. На момент написания новости петицию подписали 12 тыс. человек.

Владимир Соловьев уже отреагировал на петицию с требованием уволить его за резкие высказывания об участниках акции протеста на Тверской 12 июня. Журналист назвал их «двумя процентами вечного дерьма» и «детьми коррупционеров».

«Ридусу» Соловьев заявил, что не намерен отказываться от своих слов. «Я высказал свое мнение — да, резкое. Теперь спрашивают, как я посмел. Да, посмел! Я готов повторить все, что сказал. Как еще назвать людей, которые наплевали на 260 тысяч москвичей и пошли гадить им праздник? Я считаю, участники акции должны извиниться перед москвичами. Подчеркиваю: речь идет именно о тех, кто пришел на Тверскую. Почему они не пошли на проспект Сахарова?»