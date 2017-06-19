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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно отследить в Сети

Опубликовано 19.06.17 13:36 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно отследить в Сети

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: в столице продолжается паломничество к святыне.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве в будние дни составляет около двух километров

К Храму Христа Спасителя в Москве продолжают стекаться паломники для преклонения находящихся сейчас там мощам Николая Чудотворца. Ранее TopNews писал о том, что в выходные дни, особенно в субботу, протяженность очереди достигает своего пика: в прошлые выходные ее длина достигала восьми километров, а время ожидания людей составляло около 12 часов.

Количество паломников значительно ужшкммт сокращается в будние дни, когда длина очереди к святыне достигает около двух километров, а время ожидания уменьшается до 2-3 часов. Кроме того, после 17.00 паломники уже не идут к храму, который закрывается в 21:00, поэтому решившим поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве могут с легкостью сделать это даже в вечернее время.

Попасть в Храм Христа Спасителя может любой желающий, но только на общих основаниях: статус и финансовое положение никак не влияет на приоритет в очереди. Исключения могут быть сделаны лишь для беременных женщин, матерей с грудными детьми, а также инвалидами в кресле с одним сопровождающим.

Следить за передвижением очереди онлайн можно на сайте Принесения мощей Николая Угодника в России или в соцсетях. 
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