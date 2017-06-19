Специалисты IBM насчитали в мозге человека 11 измерений (ВИДЕО)

Ученые обнаружили в мозге структуры, существующие в четырех, пяти, а иногда и 11 измерениях.

Швейцарские ученые федерального технического института Лозанны и специалисты IBM нашли в мозге структуры, существующие в 11 измерениях. Собирая и разрушая башенки из таких структур, мозг обрабатывает входящие сигналы, пишет "Русская весна" со ссылкой на видео с результатами нового исследования.

Ученые уже больше 10 лет работают над моделированием головного мозга человека. В 2015 году им удалось смоделировать один небольшой участок соматосенсорной коры объемом ужшкммт всего 0,3 мм³. Он называется колонкой: нейроны в ней в большей степени связаны друг с другом, чем с внешними нейронами.

Чтобы создать модель одной крошечной колонки, ученым пришлось записать активность 14 тысяч нейронов и описать 8 миллионов нейронных связей. В итоге ученые обнаружили в мозге структуры, существующие в четырех, пяти, а иногда и 11 измерениях. Их вычислили при помощи методов алгебраической топологии — раздела математики, уравнения которого позволяют описывать пространства и объекты, существующие в скольких угодно измерениях.

Ученые уверены, что такие многомерные структуры возникают, когда нейроны связываются друг с другом особым образом; порядок связей задает геометрию объекта. Чем больше связей, тем она сложнее. Открытие многомерных структур объясняет то, как сложно было изучать и моделировть мозг. Теперь осталось выяснить, как именно они работают.