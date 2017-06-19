Администрация президента Украины разрабатывает новый план для Донбасса, который предусматривает прекращение антитеррористической операции, узнали СМИ.

Администрация президента Украины разрабатывает новый план для Донбасса, который предусматривает прекращение антитеррористической операции (АТО) и «мирную реинтеграцию» отколовшихся территорий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Авторы документа даже готовы изменить правовой статус «оккупированных территорий».

То, что законопроект о «реинтеграции оккупированных территорий Донбасса» должен быть принят в ближайшее время, сообщил в конце прошлой недели сам президент Порошенко — во время посещения контролируемых Киевом районов Донецкой области. По данным ужшкммт источников издания в Раде, депутаты могут приступить к рассмотрению документа уже на этой неделе, когда Петр Порошенко отправится с визитом в США. Эксперты объясняют это "попыткой властей Украины соответствовать пожеланиям одной из групп влияния в Вашингтоне".

Первая такая попытка была предпринята украинскими властями в сентябре прошлого года, когда на фоне новой договоренности о прекращении огня в Донбассе украинское правительство одобрило стратегию восстановления мира на «временно оккупированных территориях».

Сегодня в Киеве намерены предпринять новую попытку наладить контакты с «мятежными регионами», демонстрируя им преимущества нахождения в составе Украины. С этой целью для населения контролируемых Киевом «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО) предусмотрен «ряд льгот и послаблений». Кроме того, согласно новому законопроекту, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между «отдельными районами» и территориями, подконтрольными Киеву, снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения,— нынешний лимит, составляющий 50 кг на одну легковую машину, будет повышен до 180 кг.

Еще одна мера, предусматриваемая новым законом,— прекращение «антитеррористической операции». Вместо нее в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей предполагается ввести военное положение.

Главная интрига — вопрос о том, на какие именно территории это положение будет распространено. По словам источника, близкого к администрации президента Украины, окончательное решение еще не принято, но, скорее всего, в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом.