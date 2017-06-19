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Ураган в Курганской области 19 июня 2017 оставил без света Зауралье (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 19.06.17 09:16 Ураган в Курганской области 19 июня 2017 оставил без света Зауралье (ФОТО, ВИДЕО)

Ураган в Курганской области 2017: аномальная погода сохранится на территории региона до 20 июня.

Сотрудники энергетических служб Курганской области продолжают аварийно-восстановительные работы после шторма, бушевавшего в регионе накануне. Ураганный ветер, сильный дождь и град около трех сантиметров в диаметре оставили без света 62 населенных пункта на востоке области и 18 тысяч 600 потребителей электроэнергии.

Как рассказали журналистам ИА REGNUM в пресс-службе ПАО "СУЭНКО", согласно предварительным оценкам, для полного восстановления электроснабжения в восточных районах Курганской области необходимо не менее ужшкммт трёх суток. Специалисты создали на базе филиала Курганские электрические сети оперативный штаб, возглавляемый директором ПАО "СУЭНКО" Данилом Анучиным. К ликвидации последствий разгула стихии привлечено 12 бригад и более 20 единиц спецтехники.

Последствия урагана в Курганской области 2017 ФОТО: соцсети

19 июня стихия все еще продолжает бушевать: в Варгашинском, Лебяжьевском и Мокроусовском районах Курганской области непогода привела к катастрофическим повреждениям распределительной сети 0,4—10 кВ.

По информации Zauralonline.ru, в курганской деревне Малое Песьяново Мокроусовского района из земли вырвало столбы и деревья, разрушены пристрои к жилым домам, снесен купол старой церкви. Кроме того, сорванный ураганом кусок крыши травмировал жительницу этого села и ее детей.

В МЧС отметили, что в пяти населенных пунктах — Мишкино, Куртамыш, Кирово, Соровское, Островское — произошли единичные случаи повреждения частей покрытия кровли жилых домов и зданий. В селе Введенское молния убила женщину. В столице региона дождем затопило улицы Карла Маркса, Красина, Половинская, Дзержинского, проспект Машиностроителей и другие. Спасатели подчеркнули, что аномальная погода сохранится на территории региона до 20 июня.

Ураган в Курганской области 2017 ВИДЕО
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