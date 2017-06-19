Илона Новоселова перед смертью подарила квартиру своему бойфренду - СМИ (ФОТО)

Гибель Илоны Новоселовой, последние новости: о подарке парню от Новоселовой журналистам рассказала подруга покойной ведьмы Алсу Газимзянова.

Илона Новоселова: экстрасенс и подруга покойной ведьмы рассказала о подарке для ее бойфренда

Бывшая участница "Битвы экстрасенсов" и близкая подруга Илоны Новоселовой Алсу Газимзянова, рассказала о последних месяцах жизни погибшей ведьмы. По ее словам, ясновидящая была настолько сильно привязана к своему молодому человеку, что даже переписала на него свою квартиру.

Публикация от Алсу Газимзянова Экстрасенс (@alsusha81) Июн 13 2017 в 1:57 PDT

По словам Алсу, незадолго до трагедии в жизни Илоны Новоселовой началась черная полоса: она пережила тяжелую депрессию, причем как раз в тот момент она связалась с мужчиной, промышлявшим черной магией. Финалистка "Битвы" настолько сильно была к нему привязана, что даже переоформила на молодого человека недвижимость.

"Какую квартиру он забрал, я не знаю. Знаю, что претендовал на жилье в Павловском Посаде", – приводит слова Алсу Газимзяновой StarHit.

По словам подруги Илоны Новоселовой, та предлагала квартиру и ей, в обмен на то, чтобы она "помогла ей уйти из жизни", однако Алсу не могла пойти на такое, а вскоре общение между экстрасенсами прекратилось.

"Мужчина сделал так, чтобы мы разругались. А я ей говорила, что уехала, так как устала от этой грязи. Артем же начал давать вместе с ней приемы, сел на ее шею. За один день он удалил все ее страницы в социальных сетях. Мне также сказали, что она отписала ему свою квартиру", – отметила она.

Изначально Алсу считала, что Илона могла самостоятельно уйти из жизни, но тепе, по ее словам, ведьма приходит к ней во снах и просит рассказать всем правду.

Как писал TopNews, жизнь Илоны Новоселовой оборвалась 13 июня около 17:00 мск. Звезда мистического шоу разбилась при падении из окна шестого этажа жилого дома в Москве.

По предварительным данным экстрасенс решила попугать своего молодого человека, с которым поссорилась накануне, свесившись из окна, но не удержалась и упала вниз. В момент трагедии мать девушки находилась у нее в квартире.