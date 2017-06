Известная американская певица Кэти Перри первой из всех пользователей Twitter набрала 100 млн подписчиков. Об этом сообщила администрация сети микроблогов, сопроводив запись хештегом #LoveKaty.

Today, we #WITNESS history.



Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2