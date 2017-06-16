Результаты ОГЭ по математике 2017 уже доступны в Сети: где смотреть результаты экзаменов по паспорту

Где узнать результаты ОГЭ по математике 2017 по паспортных данным, выяснили СМИ.

Результаты ОГЭ по математике 2017: результаты уже доступны, где смотреть

Самым насущным вопросом у российских школьников является результат ОГЭ 2017 по математике, который они недавно сдавали.

И вот известен ответ - начиная с 16 июня 2017 года все данные можно посмотреть на официальном сайте. доступны результаты ОГЭ 2017 по математике. Для того, чтобы узнать результаты сдачи своих экзаменов, для начала необходимо зайти на официальный сайт — «check.ege.edu.ru/», где необходимо заполнить форму ужшкммт со своими данными: Ф.И.О., регион, в котором был сдан экзамен, код регистрации, который был выдан каждому, кто сдавал ОГЭ. Затем необходимо подтвердить согласие на обработку своих личных данных.

Также с результатами сдачи экзамена можно ознакомится посетив официальный сайт ГИА gia.edu.ru, где необходимо ввести те же данным, что и на предыдущем сайте.

У москвичей есть еще один вариант. Они смогут увидеть результаты ОГЭ по математике 2017 на столичном портале госуслуг - pgu.mos.ru. Стоит отметить, что жители столицы могут скачать на свои смартфоны специальное приложение, где также есть результаты экзамена.

Примечательно, что никто не отменял способ "по старинке" - школьник может обратиться в школу, где проходил экзамен. Там сведения должны быть представлены на информационных стендах.

На текущий момент можно констатировать, что основная волна сдача ОГЭ в 2017 году планомерно завершается. Впереди остаются лишь резервные дни.