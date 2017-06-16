"Это беспредел и абсурд!": ДТП с погибшим "пьяным" мальчиком вызвал скандал

СМИ узнали подробности резонансного ДТП в Подмосковье, жертвой которого стал шестилетний мальчик.

Член Совфеда Елена Мизулина высказалась относительно ситуации с ребенком, насмерть сбитом подмосковном Железнодорожном и обвиненном в пьянстве. По словам сенатора, она не верит в то, что мальчик мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. При этом она назвала все обвинения абсурдными и беспредельными.

"Всё, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нём пытаются опорочить. Я не ужшкммт верю в то, что ребёнок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребёнка? Получается, что пьяного можно сбить?" — цитирует Мизулину Life.

По ее словам, решение СКР забрать дело у полиции является правильным. Сенатор отметила, что если вдруг вскроется факт фальсификации документов, то правоохранители понесут наказание.

В свою очередь, эксперт Михаил Клейменов, давший заключение о наличии в крови шестилетнего Алёши Шимко 2,7 промилле алкоголя, заявил, что не проводил экспертизу.

По информации канала Mash, специалист просто произвёл забор биоматериала, а затем отправил его в столичную клинику, откуда ему уже прислали результаты исследований, которые он подписал не глядя. При этом врач, непосредственно проводившая исследование биоматериалов мальчика, неожиданно и срочно ушла в отпуск.

По мнению родителей мальчика, эксперт Михаил Клейменов действительно ни в чём не виноват, а биоматериалы ребенка могли подменить во время проведения экспертизы или при транспортировке. Тем не менее, остается открытым вопрос о том, почему специалист все-таки подписал заключение.

Как писал TopNews, трагическое ДТП произошло во дворе жилого дома. Ехавший на высокой скорости автомобиль сбил мальчика и протащил его около 10 метров. После аварии была проведена экспертиза, показавшая наличие в крови ребенка огромной дозы алкоголя - как будто он выпил 0,5 литра водки.

Как выяснили СМИ, муж Ольги Алисовой, сбившей на своем Hyundai Solaris сбила шестилетнего мальчика, ранее был приговорен к 10 годам тюрьмы. Сейчас он отбывает наказание.

"Ее супруг действительно сидит. Он в составе группы совершил преступление, сидит давно, должен скоро выйти. Сел в 20 лет, дурак малолетний, по-другому не сказать. У его супруги тоже ребенок, она работает в салоне связи простым консультантом", –цитирует "Говорит Москва" родственника женщины.

По его словам, Алисова в настоящее время находится в шоковом состоянии и общается только по SMS.