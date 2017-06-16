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Какой сегодня праздник: 16 июня 2017 года отмечается церковный праздник Лукьянов день

Опубликовано 15.06.17 23:43 Какой сегодня праздник: 16 июня 2017 года отмечается церковный праздник Лукьянов день

Сегодня, 16 июня, также отмечается годовщина полета в космос первой женщины-космонавта.

Какой праздник сегодня:  16 июня 1963 г. в космос полетела первая женщина-космонавт

16 июня отмечается полет в космос первой женщины-космонавта. Валентина Терешкова отправилась покорять просторы Вселенной утром 1963 года на корабле "Восток-6" с космодрома Байконур. Она пробыла в космосе трое суток, совершив 48 витков вокруг Земли.

Валентина Терешкова прекрасно справилась со своей миссией, доказав, что и женщины могут справляться с космическими перегрузками, не теряя работоспособность.

После Терешковой из советских и российских женщин-космонавтов в космосе ужшкммт побывали Светлана Савицкая (в 1982 и 1984 гг.) и Елена Кондакова (в 1994 и 1997гг.)

Какой народный праздник сегодня, 16.06.2017:  Лукьян Ветряк

16 июня Церковь вспоминает святого Лукьяна, а крестьяне в этот день следили за каждым дуновением ветра для того, чтобы определить погоду на лето и узнать о том, какой будет урожай. Люди делали это поздно вечером, поэтому в этот день никто не ложился рано спать.

По тому, с какой стороны дует ветер, люди могли предсказать, ожидать ли вскоре болезней или эпидемий. Крестьяне очень внимательно относились к определению направления ветра. Южные порывы предвещало быстрый рост яровых и их богатый урожай, восточный ветер сулил болезни, мор и поветрия, северо-западный предвещал сырое лето, а северо-восточный - дожди, способные сгубить урожай ржи. 

Считалось, что если на Луку Ветряног гремит гроза, значит сенокос будет неудачным, а сено гнилым, зато просто грибной дождь предвещал особенно грибные лето и осень.
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