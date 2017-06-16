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Результаты ОГЭ 2017 по паспорту по математике можно узнать 16 июня

Опубликовано 15.06.17 23:41 Результаты ОГЭ 2017 по паспорту по математике можно узнать 16 июня

Где узнать результаты ОГЭ 2017 по математике по паспортным данным, расписание других экзаменов и другую полезную информацию читайте в материале TopNews.

Результаты ОГЭ 2017 по математике по паспорту опубликуют 16 июня

16 июня 2017, как ожидается, будут опубликованы результаты ОГЭ по математике. Российские девятиклассники ставали этот экзамен 6 июня 2017.

Узнать результаты ОГЭ по математике 2017 можно будет на официальном сайте ГИА - gia.edu.ru, для чего в специальной форме необходимо ввести фамилию, имя, отчество ученика, а также его паспортные данные, код регистрации ОГЭ и регион сдачи. После этого необходимо дать согласие на обработку этих данных.

Жители российской ужшкммт столицы могут узнать результаты экзаменов на московском портале госуслуг - pgu.mos.ru. Кроме того, с этого года для Москвы доступно автоматическое уведомление о результатах ОГЭ 2017 в приложении для мобильных устройств "Госуслуги Москвы".

Также узнать результаты ОГЭ 2017 можно:

  • На официальном сайте ГИА в выбранном регионе,
  • В пунктах проведения экзаменов, а именно в том, где непосредственно сдавался ОГЭ
  • В своей школе на информационных стендах
  • На информационных стендах в комитетах по образованию выбранного региона.

ОГЭ 2017: расписание основной волны

19 июня 2017 года - резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература

20 июня 2017 года - резерв: русский язык

21 июня 2017 года - резерв: английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский язык

22 июня 2017 года - резерв: математика

23 июня 2017 года - резерв: обществознание, география, физика, химия

28 июня 2017 года - резерв: по всем предметам

29 июня 2017 года - резерв: по всем предметам

ОГЭ 2017: когда опубликуют результаты
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