Курс доллара на сегодня, 16 июня 2017: ЦБ ударит по рублю - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 16 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 16 июня 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс доллара на 16 июня 2017 поднялся на 41,34 копейки и составил 57,4437 рубля, курс евро на сегодня увеличился на 33,14 копейки - до 64,2795 рубля.

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По словам старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, рубль коснулся отметки 57,63 на фоне роста доллара после агрессивного настроя ФРС в отношении курса монетарной политики. Также на динамике российской национальной валюты ужшкммт сказалось движение Brent к отметке 46,70 долл./барр и решение США расширить санкции против отдельных российских секторов, а также ожидания по ставке от Банка России.

"Доллар сохранит свои крепкие позиции, так как еще свежи воспоминания от позитивного выступления главы ЦБ США Джанет Йеллен. Одновременно с этим жива еще будет тема санкций, которые сейчас проходят ратификацию в Конгрессе", - сказала эксперт.

Она отметила, что нефть может продолжить падение до 46,00 долларов за баррель, но дальнейший потенциал движения вниз носит довольно ограниченный характер, что сулит коррекцию как вверх, так и вниз. Также, по словам аналитика, на рубль повлияет российский финансовый регулятор.

"На прошлом заседании ЦБ снизил ставку до 9,25% на 50 б.п., сославшись на инфляцию, которая уже позволяет смягчать монетарную политику. Более того, именно тогда был сделан намек, что регулятор при достижении целевого уровня ИПЦ в 4% будет готов к дальнейшим снижениям ставки. Фактически, цель по инфляции уже достигнута: индекс потребительских цен добрался до 4% уже в середине мая. И если ориентироваться только на эту отметку, можно ждать еще одного снижения ставки на 0,5%. А это серьезный сигнал к продажам рубля", - сказала Афанасьева, спрогнозировав паре доллар-рубль движение вверх с вероятностью касания отметки 58,00.