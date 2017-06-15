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В Китае возле детского сада прогремел взрыв: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 15.06.17 17:42 В Китае возле детского сада прогремел взрыв: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Трагедия произошла в городе Фэнсянь, провинция Цзянсу.

В китайском городе Фэнсянь в провинции Цзянсу возле детского сада прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек, еще 59 получили ранения.

О том, был ли взрыв устроен намеренно или произошел в результате несчастного случая, ничего не сообщается. В свою очередь, "Синьхуа" приводит информацию о 66 пострадавших, со ссылкой на данные властей.

По словам местного правительства, на месте взрыва погибли ужшкммт два человека, еще пятеро скончались в больнице. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что взрыв прогремел в четверг, 15 июня, в 16:50 по местному времени (11:50 мск). На момент происшествия на месте было много взрослых, которые пришли за своими детьми.

Возможно, что взорвался газ в соседнем кафе. Ворота детского сада искорежены, всюду разбросаны осколки стекла.

На кадрах с места происшествия видно, что некоторые люди лежат на земле, возможно без сознания. Они в крови, а одежда частично обгорела. Среди раненных есть маленькие дети.
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