Нацбанк Белоруссии не будет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах.

Национальный банк Белоруссии с 1 июля не будет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных запасов. Планируется полный переход на международные стандарты при расчёте резервов, сообщает Лайф.

Как пояснили в банке, состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов, которая будет рассчитана в соответствии со специальным стандартом распространения данных МВФ.

Решение о переходе ужшкммт на единый расчетный показатель международных резервных активов (МРА) нацбанк принял «в рамках комплексной работы по совершенствованию подходов к управлению золотовалютными резервами, проводимой с применением опыта, полученного в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств», поясняет «Белта».

Также регулятор учел опыт сотрудничества с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и банками-контрагентами, которые при определении объема золотовалютных резервов Белоруссии, как правило, ориентируются на информацию о показателе резервов в расчете по стандартам МВФ.