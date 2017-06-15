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Белоруссия отказалась от российского рубля

Опубликовано 15.06.17 10:03 Белоруссия отказалась от российского рубля

Нацбанк Белоруссии не будет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах.

Национальный банк Белоруссии с 1 июля не будет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных запасов. Планируется полный переход на международные стандарты при расчёте резервов, сообщает Лайф.

Как пояснили в банке, состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов, которая будет рассчитана в соответствии со специальным стандартом распространения данных МВФ.

Решение о переходе ужшкммт на единый расчетный показатель международных резервных активов (МРА) нацбанк принял «в рамках комплексной работы по совершенствованию подходов к управлению золотовалютными резервами, проводимой с применением опыта, полученного в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств», поясняет «Белта».

Также регулятор учел опыт сотрудничества с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и банками-контрагентами, которые при определении объема золотовалютных резервов Белоруссии, как правило, ориентируются на информацию о показателе резервов в расчете по стандартам МВФ.
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